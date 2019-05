Una agència italiana afirma que Guardiola anirà a la Juve

L'agència de notícies italiana AGI va informar ahir que el santpedorenc Pep Guardiola serà l'entrenador de la Juventus a partir de la temporada vinent, malgrat que el mateix interessat va negar aquesta informació del dret i del revés abans de la final de la Copa de dissabte passat contra el Watford. L'agència, a més, s'atreveix a donar dates i dades, tot i que el Manchester City ja s'ha afanyat a desmentir-ho.

D'aquesta manera, segons AGI, la firma del nou contracte entre Guardiola i la Vecchia Signora seria el proper dia 4 de juny i la presentació es faria el 14 de juny. Segons el mitjà informatiu, aquell dia s'han cancel·lat les visites al museu de la Juventus, a l'Allianz Stadium, perquè s'hi ha d'acollir un acte. La Juventus, però, afirma que és una activitat ja prevista anteriorment. Els italians, de fet, no han volgut dir res sobre el tècnic que substituirà Massimiliano Allegri, del qual ja se'n va oficialitzar la marxa fa pocs dies. El nom que sona més és el de Maurizio Sarri, actualment al Chelsea, tot i que ahir semblava més a prop del Milan o de la Roma.

Segona aquesta mateixa font, el tècnic bagenc firmarà un contracte de quatre temporades a raó de 24 milions d'euros per cadascuna d'elles.



Trobada en un hotel

Segons l'agència AGI, les negociacions per a la incorporació de Guardiola les hauria portat el president del club torinès, Angelo Agnelli, i el nou director esportiu, Fabio Paratici. Aquest darrer i l'actual entrenador del Manchester City s'haurien trobat en un hotel de Milà amb motiu d'un torneig de golf.

AGI també publica declaracions del jugador argentí Pablo Zabaleta, que havia estat amb Pep Guardiola al City, en què admet que «ell sempre busca nous incentius i és complicat que estigui més de tres o quatre anys en un mateix conjunt».

Tot i que tant Guardiola com el City ho han negat, podrien ser importants les properes setmanes en cas de sanció al club anglès per haver-se saltat el límit salarial a l'hora de fitxar jugadors, una informació que ha estat desvelada per Football Leaks.