Coutinho estarà a punt per a la final i Semedo torna al grup

El davanter del Barça Philippe Coutinho sembla que estarà totalment preparat per disputar demà la final de la Copa del Rei després que ahir s'entrenés amb normalitat amb la resta del grup. El brasiler va perdre's el darrer partit de lliga per una lesió muscular, però estarà recuperat en un partit en què la seva participació és important, per les baixes de Luis Suárez i Dembélé. També va tornar al grup el lateral portuguès Nélson Semedo, que va haver de deixar el partit de diumenge a Eibar per culpa d'un cop al cap.



Presenten l'holandès Reis



D'altra banda, el Barça va oficialitzar i presentar ahir el centrecampista de 18 anys Ludovit Reis, procedent del Groningen, pel qual ha pagat 3,25 milions d'euros i al qual han posat una clàusula de rescissió de 100 milions. El jugador, d'ascendència eslovena, és un mig centre i sembla que tindrà fitxa del Barça B, amb possibilitats d'ascens al primer equip.