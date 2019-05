Jordan Sakho, pivot del Baxi, en el millor cinc jove de la Lliga Endesa

Jordan Sakho, pivot del Baxi Manresa de 22 anys i 2,07 metres, ha estat inclòs en el cinc ideal de jugadors joves de la Lliga Endesa. Els altres quatre premiats són el base Carlos Alocén (Tecnyconta), Vlatko Cancar (San Pablo), Xabi López-Arostegui (Joventut) i Santi Yusta (Reial Madrid). El Millor Cinc Jove El Corte Inglés s'escull per les votacions en les quals han participat jugadors i entrenadors de la lliga, premsa i aficionats. Hi poden aspirar jugadors nascuts el 1997 o en anys posteriors amb un mínim de 10 minuts de mitjana per partit a la lliga ACB.

Cada grup amb el dret a vot (jugadors, entrenadors, premsa i afició) atorgava 25 punts al més citat, 15 al segon, 10 al tercer, 5 al quart i 3 al cinquè. Carlos Alocén s'ha imposat de forma clara, amb 100 punts, i ha estat declarat jugador jove de la temporada. El segon ha estat Cancar (45), seguit per Sakho (35), amb 15 dels tècnics, 10 dels jugadors i 10 de la premsa.