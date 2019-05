El Manresa FS paga amb l'eliminació un pèssim inici

El Manresa FS no podrà disputar els darrers dies d'agost la final a quatre de la Copa Catalunya de futbol sala. L'equip bagenc va caure derrotat per un Salou que va entrar molt millor al partit i que va aprofitar avançar-se amb tres gols entre la primera part i el tram inicial de la segona. La reacció del conjunt de Paco Cachinero, que va arribar, no va ser suficient i, d'aquesta manera, els manresans cauen en el mateix fase de la competició que l'any passat.

Van ser les errades individuals les que van pesar massa. Dos moments de dubte van provocar que el conjunt tarragoní tragués partit de la situació. Al minut 6 de joc, Sergi va afusellar Aleix i, davant de la incompareixença dels visitants, el Salou va mostrar-se superior, fins que Pavel va anotar el segon gol. I encara sort, ja que els locals haurien merescut incrementar el resultat.

L'inici de la segona meitat no va ser gaire millor i, d'aquesta manera, amb només dos minuts jugats, Ruben va establir un 3-0 ja molt difícil de superar. De tota manera, el Manresa FS va saber reaccionar, primer amb un gol de Carles Corvo i després amb un encert de Santa que comprimia el resultat. Tot semblava abocat a l'empat, fins que va arribar una jugada.



Maleït doble penal

Perquè tres minuts abans del final de l'enfrontament, i amb els dos equips amb cinc faltes acumulatives, una falta a la frontal de l'àrea va suposar un llançament sense barrera més proper que un doble penal. Àlex el va transformar i va donar aire al Salou, que veia com se li podia escapar una victòria que tenia força assegurada minuts abans.

Davant de la necessitat de marcar un gol aviat, el Manresa FS va posar el porter jugador a la pista, però la superioritat no li va servir per crear problemes als locals, que no van patir gaire per defensar. Per contra, un parell de pilotes recuperades van suposar dos gols més, que van eixamplar un resultat massa folgat.