La setena Rider 1000 visita enguany el País Valencià

El recorregut de la Rider 1000 s'endinsarà, per primera vegada, al País Valencià. Aquesta és la principal novetat de la setena edició del clàssic esdeveniment no competitiu que, any rere any, convida a descobrir Catalunya, des de la carretera, 2.500 motociclistes, amb Manresa com a epicentre.

La constitució d'un recorregut de 700 quilòmetres, que s'afegeix als habituals de 300, 500 i 1.000, és l'altra innovació ideada per l'entitat organitzadora de la prova, Moto Club Manresa, que té el suport de l'Ajuntament.

La Rider 1000 consisteix en recórrer un miler de quilòmetres en moto per carreteres obertes al trànsit d'arreu de Catalunya, amb sortida i arribada al pàrquing de la zona esportiva del Congost. La sortida esglaonada dels motoci-clistes s'iniciarà demà, dissabte, a les sis del matí. Els participants començaran el trajecte de sis en sis. Entre les sortides de cada grup es deixarà passar un minut.



Tres dies d'al·licients al Congost

Però els espais d'interès per als amants de les motocicletes s'estrenen avui, a l'àrea d'aparcament del Congost, amb la presència d'estands de les marques de motos més reputades, que oferiran la possibilitat de provar els últims models a tots els interessats i de gaudir d'un simulador de curses.

Tal com va detallar Pep Requena, artífex de la prova, en l'acte de presentació, «la pionera Rider 1000 és l'esdeveniment d'aquestes característiques de referència per als aficionats, el que gaudeix de més prestigi i participació, malgrat l'aparició d'altres iniciatives que l'imiten arreu de l'Estat».

L'organització malda per mantenir l'atractiu de la prova i per això, en aquesta setena edició, la Rider 1000 visitarà el País Valencià, per recórrer insòlites carreteres de les comarques dels Ports, l'Alt Maestrat, la Plana Baixa i el Baix Maestrat. Alhora, s'estrena un circuit de 700 km «per satifer la demanda dels motociclistes».

Ramon Cirera, president del MC Manresa, va destacar «la massiva presència de manresans entre els 200 voluntaris necessaris per fer possible la prova». Cirera va lloar la manresanització de l'organització, que es va iniciar «amb la celebració del breafing de la Rider 1000, per primera vegada, a la ciutat». Jordi Serracanta, regidor d'Esports, va emfatitzar «l'impacte econòmic que genera en el ter-ritori una prova que reforça la capitalitat esportiva de Manresa».