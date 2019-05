Toni Bou comença a Itàlia la conquesta del seu 13è Mundial a l'aire lliure

Aquest proper cap de semana ja comença la batalla per al Mundial

FIM de TrialGP 2019. Serà a Itàlia, a Pietramurata di Dro, on el pilot pierenc Toni Bou encetarà el seu desafiament per conquerir el que seria el tretzè títol mundial seguit a l'aire lliure per al de l'Anoia.

Fa poques setmanes Bou es va adjudicar la seva tretzena corona indoor, i l'objectiu és ara el de mantenir el nivell al Mundial que té cita a Itàlia, amb la prova que es farà el diumenge. Hi haurà un total de 8 curses, en les quals el pilot del Repsol Honda vol mantenir la seva hegemonia, que ningú ha pogut trencar. Pel que fa a Pietramurata, aquest és un escenari força favorable a Bou, el qual ha aconseguit pujar dalt de tot del podi en els dos darrers anys al Gran Premi d'Itàlia.

Demà és quan s'ha de posar en marxa el Mundial, una vegada els pilots hagin passat les verificacions obligades (les administratives i les tècniques). El primer dia es disputarà la classificació, en horari nocturn i sota il·luminació dels focus, en el Metzeler Off-road Park de Pietramurata di Dro. Diumenge els motors arrencaran a les 9 del matí i el lliurament dels trofeus al podi serà a les 15.45 h.

Toni Bou està a punt per ser, de nou, el centre de totes les mirades com a principal favorit per vèncer en el Mundial: «Sí, sé què m'espera. La part positva de tots els anys és que he anat guanyant, he aconseguit els èxits que m'he anat proposant. La dolenta, si s'ha de dir així, és que tens al damunt la gran obligació de guanyar allà on vas, a totes les proves. Estic molt acostumat a viure amb tota la pressió que això suposa i miro de gaudir-ne tant com puc».