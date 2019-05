El Torrelodones aparta els cadets manresans de la semifinal de l'estatal

El camí cap a les semifinals del Catalana Occident Manresa es va trencar ahir davant la fortalesa del Torrelodones, que va vèncer amb justícia els nois de Jordi Serra. La defensa mixta dels madrilenys, amb un marcatge específic per a Toni Naspler, va desequilibrar ben aviat el marcador i al primer quart hi havia un resultat advers de 16 punts (24-8) que va fer anar molt a remolc els manresans. Al segon quart la reacció va reduir el marge a només 10 punts i, ja en le tercer, els del Bages van poder acostar-se a tan sols 5. Però l'equip del Torrelodones es va mostrar molt ferm i, malgrat un darrer intent a falta de tres minuts (62-55), els jugador del Catalana Occident no van poder culminar la reacció en aquest partit de quarts de final.

A València es juga l'estatal en la categoria femenina. L'Almeda, de les jugadores igualadines Carlota Díaz-Guerra i Agar Farrés, jugarà una semifinal en batre per 82-66 el Gran Canària. El Sant Adrià, de la martorellenca Clàudia Sabaté, va vèncer per 57-55 el conjunt del Perfumerías Avenida.