El Volei 6 Manresa signa amb una clara victòria l'ascens a 2a Catalana Femenina

L'equip femení del Club Volei 6 Manresa va aconseguir la victòria per 3-0 davant el Valls d'Andorra en la darrera jornada de la lliga d'ascens a Segona Divisió. I amb aquest resultat les manresanes certifiquen el primer lloc del grup, que assegura una plaça a Segona per a la temporada vinent; un gran èxit per a les jugadores del Volei 6 i per a l'entitat.

Des de l'inici del matx, l'equip manresà mostrava determinació en la consecució de l'ascens, i va fer un començant de set rotund amb un brillant 9-0. Aquest bon inici va servir per mantenir una gran renda durant tot el període i finalitzar 25-11 davant un oponent que no sabia com oferir oposició a les bagenques.

Després del gran inici, els dos sets restants continuarien amb la dinàmica del primer. L'efectivitat en servei i atac de les locals van deixar sense opcions de competir per la victòria les andorranes, que veien com el Volei 6 aconseguia l'ascens amb un 25-17 al segon set i un 25-18 al tercer.

Després d'aquesta victòria, les de Pau Llach disputaran aquest cap de setmana les fases finals de Tercera, a Sant Pere Pescador, on competiran pel títol català amb l'ascens ja assegurat.