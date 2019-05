El Barça estreny files per repetir doblet

Dos dels pesos pesants del vestidor del Barça, el capità, Leo Messi, i Gerard Piqué, van voler escenificar ahir una certa tranquil·litat al vestidor davant de la final de la Copa del Rei d'aquesta nit al camp del Betis. El València, animat després d'entrar a la Champions, arriba al partit en una millor dinàmica que un conjunt que, després de quedar fora d'Europa, ha disputat dos partits intranscendents i que encara paga les conseqüències de l'eliminació a Liverpool en la màxima competició europea.

Per això, disset dies després del desastre, Messi va reaparèixer davant dels periodistes i va admetre que la ressaca de la caiguda havia estat llarga i dolorosa. A més, malgrat que el seu discurs era d'ànim per al partit d'avui (21 hores, La 1), el seu llenguatge no verbal delatava que encara no s'ha recuperat del cop.

Així, l'argentí, que feia quatre anys que no parlava en la prèvia de cap partit, va defensar el seu entrenador, de qui va dir que «m'agradaria que seguís. L'any passat vam fer el doblet i va quedar tacat per l'eliminació, i aquest any podem fer el doblet amb una taca encara més gran. En dos anys s'han perdut dos partits que marquen moltíssim».

Per a l'estrella blaugrana, Valverde «ha fet una gran feina durant tot l'any i contra el Liverpool no va tenir la culpa de res. Nosaltres som els únics culpables. El partit que vam fer i la imatge que vam donar van ser lamentables».

En un discurs més centrat en el duel de Liverpool que en la final d'avui, Messi va justificar-se dient que «no vaig prometre que portaríem la Champions, vaig dir que faríem tot el possible. Hem de demanar perdó per no haver lluitat per jugar la final. Va ser un cop duríssim». De tota manera, cal aixecar-se perquè «no guanyar aquesta final ens deixaria molt pitjor de com estem ara. Hem d'acabar bé, festejant un títol més, si es pot».

Pel que fa a altres temes, preguntat sobre el possible fitxatge de Griezmann, va respondre amb un expeditiu «no n'opino». L'any passat, Messi va ser dels que es van mostrar més favorables a l'arribada del francès, que va decidir quedar-se a l'Atlètic». També va aclarir que, tot i la decepció, «no penso, de cap manera, deixar el Barça».



De les pitjors experiències

Eclipsat per Messi, també va tenir interès la presència de Gerard Piqué, que va afirmar que «el partit d'Anfield va ser una de les pitjors experiències com a professional. Vam intentar jugar amb l'estil del Barça. De vegades fer-ho és més fàcil i d'altres, més difícil». Segons ell, es van ajuntar «moltes circumstàncies» per explicar l'eliminació europea.

Pel que fa al partit d'avui, «haurem de competir al màxim i, des del primer moment, intentar avançar-nos en el marcador i guanyar el títol». Respecte a una possible renovació de la plantilla, exemplificada amb l'arribada de Frenkie de Jong, va reconèixer que «els anys passen i molts jugadors ja tenim una edat. En algun moment cal fitxar-ne de joves. Els que ara hi som, ho anirem deixant, és llei de vida. Crec que més que rejovenir la plantilla el que cal fer és buscar talent i jugadors que ajudin a guanyar títols». De l'holandès va afirmar que «aquest any ha demostrat que té nivell per competir amb els millors».



Cap penediment

Per la seva banda, el tècnic, Ernesto Valverde, va refermar el seu discurs a dir que no canviaria «gairebé res» del que va plantejar a Liverpool. «De la mateixa manera que de vegades crec que pots canviar coses, en aquest partit no tinc tan clar que ho fes. Sí que tinc clar que no posaria Dembélé en el partit contra el Celta [l'anterior a Anfield], en el qual es va lesionar als trenta segons.

Valverde, que va intentar explicar que la seva idea de no tenir possessió al seu camp en aquell partit responia a la voluntat de no facilitar la pressió dels anglesos, va tornar a mostrar la seva intenció de seguir com a entrenador. «El president i la directiva respecten la feina feta a Barcelona».

Pel que fa a la final d'avui, «el València arriba en una gran forma. Ha acabat molt bé la temporada i no els hem aconseguit guanyar a la lliga, amb dos empats». També va voler destacar els dos doblets seguits que podria aconseguir en cas de victòria avui.

Pel que fa a l'alineació, Coutinho, Semedo i Arthur es van entrenar ahir amb el grup i podran jugar. Segueixen de baixa Dembélé i Luis Suárez, a part de Ter Stegen, la qual cosa pot condicionar l'equip titular blaugrana.

Amb Vidal establert al mig del camp, el tècnic extremeny pot apostar per un 4-4-2, amb Messi i Coutinho o Malcom sols al davant.