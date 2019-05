El Berga i el Joanenc necessiten una carambola per poder pujar a Primera

En la darrera jornada al grup 4 de Segona Catalana, al Berga i al Joanenc els fa falta una carambola de resultats per optar a una de les dues places (ascens directe i promoció). En aquest grup, el Parets té 64 punts, el Caldes i el Berga 61 i el Joanenc 60. En el cas del Berga, per ser primer ha de vèncer al camp de la Sabadellenca, que el Parets caigui a casa seva amb la Gramenet i que el Caldes no superi el Sabadell B. Per ser segon només li cal que obtingui millor resultat que el Caldes. En el cas del FC Joanenc, que com a màxim pot aconseguir la segona plaça, ha de millorar, davant el Matadepera, el marcador del Caldes i del Berga. Tots els partits es juguen, en horari unificat, demà a partir de les 12 hores del migdia, en una matinal que es preveu que sigui, en força camps, molt intensa i vibrant.

D'altra banda, el manresà Jesús Pelfort s'acomiadarà demà com a entrenador del Sallent al camp del Castellar. Ho ha fet públic a través de les xarxes socials: «Gràcies per aquests sis anys magnífics que he passat de jugador i entrenador».