El CE Manresa pot assegurar a Lleida l'ascens a Tercera o la promoció

El Centre d'Esports Manresa ho té tot de cara, com a mínim, per promocionar per pujar a Tercera Divisió. Però encara no ho té al sac i ben lligat. Ho ha de confirmar demà en la darrera jornada de la competició al grup 2 de Primera Catalana. Els dos primers llocs, el d'ascens directe i el de la promoció, es juguen als camps de Prada de Moles al Principat d'Andorra i al municipal de Gardeny, feu del Lleida B, des de les 17 hores.

Només hi ha tres equips amb possibilitats d'assolir aquestes dues places: l'Andorra (64 punts), el Manresa (93) i el Viladecans (60). L'Andorra, que precisament rep el Viladecans, depèn d'ell per ser campió. Per assegurar-se la primera plaça haurà de guanyar. Amb qualsevol altre resultat que es produeixi hauria d'esperar el marcador del Lleida B-Manresa. Els andorrans, passi el que passi, tenen la promoció segura.

Pel que fa al Manresa, només pot acabar campió si guanya i l'Andorra empata el seu partit o el perd. Guanyant i amb el triomf també de l'Andorra FC, o només empatant, confirmaria la segona posició. L'única combinació que no té premi afegit per als blanc-i-vermells seria la derrota a Lleida i una victòria del Viladecans en la seva visita a Andorra.

El tècnic del Manresa, Andreu Peralta, té clar que «hem de sortir a guanyar. Les possibilitats que hi ha per ser campions són reals. Hem d'aprofitar que el primer i el tercer juguen entre ells i només els val la victòria. Tots dos no podran guanyar. En tot cas, nosaltres hem de centrar-nos en el nostre partit i tot el que vingui després de bo, millor. L'equip ha fet una gran temporada, plena d'adversitats, i ara ens falta la cirereta, en forma de l'ascens directe o la promoció. Estem en un bon moment de forma. Quin Lleida B ens trobarem? Això és una incògnita». El conjunt de la Terra Ferma ja ha descendit de forma matemàtica.

El Manresa organitza un autocar per als aficionats que vulguin fer el desplaçament a Gardeny. Se sortirà a les 14.30 hores des del pàrquing del Congost.



Un partit diferent

El sallentí Gabri és l'entrenador de l'Andorra, equip que l'empresa de Gerad Piqué ha impulsat a la segona volta fins a portar-lo al lideratge i amb possibilitat, demà, de ser el campió. Gabri ha declarat que «és veritat que s'han fet bons fitxatges, però la clau de la nostra bona trajectòria és que ho hem professionalitzat tot al màxim, i els futbolistes s'han compromès des del primer dia».

Del rival d'aquest diumenge, el Viladecans, Gabri ha comentat que «segur que vindran a fer la guitza, tot i que és cert que també necessiten els tres punts. Sigui com sigui, serà un partit diferent, molt emocionant». L'Andorra, en els darrers mesos, ha fet una gran escalada a la classificació que l'ha dut fins al primer lloc a un partit per acabar la competició.



El rival a la promoció, en suspens

Encara hi ha versions oficials de les federacions respecte de si el Girona C pot o no fer la promoció, tenint en compte que el descens del Peralada, també filial gironí, a Tercera, comporta que el Girona C no podrà ascendir. El segon del grup 2, possiblement el Manresa, podria pujar a la Tercera Divisió, independentment del resultat de la promoció, si s'acabés jugant. Una altra opció es que donin dret a promocionar el terccer del grup 1, en aquest cas el Banyoles.