El Manresa FS tanca el curs i estrena el seu nou hime, avui

Amb el segon lloc assegurat, el Manresa FS rebrà aquesta tarda la Unión Santa Coloma (18 hores) en un partit que ha arribat amb els dos equips havent fet la feina. Els manresans, que van ser eliminats el dijous de la Copa Catalunya pel Salou (6-2), han complert el seu objectiu a la lliga i s'han tornat a classificar per la Copa. Pel que fa als colomencs, es mantenen.

Abans del partit, el Manresa FS farà reconeixement a tres equips base del club que han obtingut l'ascens: el cadet B i infantil B que han pujat fins a la Primera Divisió i l'infantil C, a Segona. També es farà l'estrena del nou himne del club a peu de pista. L'antic tenia 17 anys i es va estrenar coincidint amb el 25è aniversari. Es manté la lletra de l'expresident Joan Antoni Pusó i aquest ha estat musicat per David Martell i Albert Bonet és qui hi ha posat la veu.