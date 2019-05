El Piera d'hoquei inicia l'assalt a l'OK Lliga Plata

L'Hoquei Club Piera afronta com a favorit l'eliminatòria decisiva per assolir l'ascens a l'OK Lliga Plata, que es juga al millor de tres partits, a partir de demà, diumenge (16.05 hores). Els jugadors de Joan Doncel afronten el primer matx del play-off pel títol de Nacional Catalana al pavelló de la Bonaigua de Sant Just Desvern. L'exjugador i tècnic del Barça, Ferran Pujalte, és l'entrenador dels del Baix Llobregat. D'altra banda, l'Igualada Rigat, a l'OK Lliga, visita avui un Sant Cugat (18 hores) que lluita per salvar-se, amb la baixa del lesionat Ton Baliu