La retransmissió del partit es farà al final per La 1

? Després de dies de dubtes, ahir a la tarda es va confirmar que La 1 de Televisió Espanyola oferirà la final de Copa. Mediapro també hi aspirava i el jutjat número 12 de Madrid havia obligat la federació a estudiar l'oferta de la productora abans de decidir per on s'havia de retrasmetre. Després del pas per un parell de jutjats més, al final es va obrir el sobre amb l'oferta de la productora, que va manifestar el des-acord amb tot el procés, i era inferior a la de TVE.