El Bayern fa el doblet domèstic en endur-se la Copa enfront del Leipzig

Era el trofeu alemany que més se'ls resistia, i tres temporades després l'han tornat a conquerir. El Bayern de Munic es va alçar amb la Copa alemanya en derrotar el RB Leipzig a la final gràcies a un doblet de Lewandowski i una diana de Coman (0-3), i va assolir un doblet per tancar de la millor manera una bona temporada en l'ambit domèstic.

Amb Javi Martínez i Thiago a l'onze titular, el Bayern va cloure el curs davant un rival que disputava la primera final de la seva història i que, al final, no va poder conquerir el primer títol del seu palmarès. Tot i el bon inici del Leipzig, van ser els muniquesos qui es van avançar al minut 29 per mitjà de Lewandowski, que va aprofitar una centrada d'Alaba per connectar una rematada de cap que va batre Gulacsi. Amb el 0-1 es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

A l'inici de la segona meitat, Neuer, titular després de la seva lesió l'abril, va aparèixer per fer dues intervencions de molt mèrit que van mantenir al davant el seu equip. Posteriorment, al minut 78, Coman va establir el 0-2, en con trolar amb la dreta, amagar i xutar finalment amb l'esquerra. Poc després, al 85, de nou Lewandowski va tancar la golejada en una excel·lent jugada en la qual va guanyar per velocitat Upamecano i va batre el porter rival amb una vaselina.