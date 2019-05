La cirereta del pastís espera a Saragossa

Quaranta minuts separen un any extraordinari d'un de gairebé perfecte. El Baxi Manresa, l'equip que l'any passat va haver de patir fins al darrer dia per pujar a la lliga LEB Or, que a l'estiu va fer fitxatges il·lusionats, alguns dels quals van haver de marxar per Nadal, que ha vist desfilar un regiment de jugadors pel seu pavelló bàsicament per culpa de les lesions i que ha despertat novament un sentiment d'eufòria a la ciutat, pot entrar avui als play-off de l'ACB després de 21 anys de no aconseguir-ho, des que va guanyar la lliga.

No ho té fàcil. Ha de vèncer a la pista de l'altra revelació de la competició, un conjunt que omple el pavelló amb 10.000 persones i que arriba a l'enfrontament amb totes les peces a punt, inclòs un Stan Okoye que va entrar divendres al quintet inicial de la competició. A més, el Tecnyconta també necessita el triomf per assolir el mateix objectiu que el Baxi i la pista del pavelló Príncipe Felipe, històricament, no és propícia. De fet, no s'hi guanya des del 1993, quan els aragonesos encara no havien desaparegut i s'havien refundat, en un duel en què els 19 punts de Joan Creus van propiciar un 87-94 que avui seria perfecte.

Però el Baxi ho intentarà. Amb el mig recuperat Corey Fisher a l'expedició després de cinc setmanes de baixa per culpa d'una lesió muscular, però sense Toolson i Murphy, a qui no s'ha pogut recuperar per a la causa. Els manresans han donat la cara moltes vegades en situacions límit, i aquesta pot ser la darrera d'una temporada que, passi el que passi, cal catalogar-la d'excel·lent.



Cercant la perfecció

Abans del partit, el tècnic del Baxi, Joan Peñarroya, va qualificar-lo com «d'aquells que agraden jugar. Sabem que tindrem un rival que està acabant amb molt bones sensacions la temporada que gua-nyant queda sisè i que si no ho fa pot quedar desè, un fet semblant al que ens pot passar a nosaltres en una lliga espectacular».

Joan Peñarroya va apuntar que el Tecnyconta és «segurament l'equip que ha guanyat més finals ajustats, un fet que els ha reforçat, i parla bé de l'experiència de molts dels seus jugadors i de la filosofia de Porfi [Fisac]». Tot i les dificultats, i d'haver de fet «un partit gairebé perfecte», l'equip viatja amb «ganes de fer-ho bé, en un ambient que serà fantàstic i contra un equip en el millor moment de forma de la temporada». De fet, el club ha rebut unes 200 entrades del Tecnyconta i un autobús haurà sortit aquest matí del Congost, tot i que força aficionats més s'han espavilat per comprar les seves entrades i estaran escampats per les graderies.

L'entrenador va recordar que fins i tot si es perd es pot entrar als play-off i que «el 99% de la gent els dona a ells de favorits perquè, si mirem el partit de la primera volta, al nostre equip hi havia cinc jugadors que ara no hi son». Es tracta de Toolson, Renfroe, Doellman, Gintvainis i Dragovic, que van ajudar a vèncer per un rotund 94-73, amb 21 punts del base nord-americà, ara al Partizan. Malgrat això, també va parlar de la victòria de dissabte passat contra el Fuenlabrada, que «ha de marcar el camí del que hem de ser i fer. Veig l'equip conscienciat de fer un gran partit i d'aconseguir la victòria».

Per la seva banda, el tècnic segovià del Tecnyconta, Porfi Fisac, va definir l'any del Baxi com a «impressionant, i ja ens va guanyar bé a la primera volta». També va recordar els canvis de jugadors en els bagencs, «però sense perdre les seves característiques. Té condicions d'un equip sòlid i l'arribada d'homes com Fisher, Sergi Garcia i Zubcic els han dotat de més qualitat i amenaça de tir».



Guanyar o esperar

Davant de la jornada amb horari unificat d'aquest migdia, les matemàtiques per al Baxi són força clares. En cas de victòria, ja no cal esperar res més. La classificació serà un fet, amb possibilitats de ser sisens, setens o vuitens i d'enfrontar-se al Reial Madrid, el Baskonia o el Barça, que encara han de definir els tres primers llocs de la lliga. Si el Baxi perd, només serviria una combinació, la que sortiria de les derrotes de l'Iberostar Tenerife a Fuenlabrada, la del MoraBanc Andorra a Màlaga i de la victòria del Divina Seguros Joventut a casa contra el Movistar Estudiantes. Dels tres resultats, el primer sembla el més complicat, tot i que és factible. En aquesta situació, només es podria ser vuitè i jugar play-off, a partir de dijous, probablement contra el Reial Madrid.

A part de tres places de play-off entre cinc equips, també es juguen el descens Delteco i Obradoiro, amb avantatge gallec.