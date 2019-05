Jim Marsden guanya en l'estrena a Les Comes de l'Ultra 4 Europe Challenge

Els millors pilots d'Europa de l'extrema Ultra 4, una disciplina automobílistica hereva de la mítica King of the Hammers estatunidenca, van delectar durant tres jornades, des de dijous fins ahir, els aficionats d'aquesta espectacular modalitat, en protagonitzar la primera prova de l'europeu de l'especialitat que es disputa a l'Estat, sota la denominació de King of Spain Les Comes. El britànic Jim Marsden va ser el primer a inscriure el seu nom al palmarès de la prova celebrada al Bages.

L'esdeveniment va aplegar a la finca de Les Comes 34 participants de dotze nacionalitats, inclosos alguns dels millors pilots a escala internacional, com Pier Acerni, Rob Butler, Emanuel Costa, Jim Marsden i Nicolás Montador. Tot i així, a més de la categoria reservada als prototips extrems, l'europeu també ofereix quatre categories competitives més,que faciliten la participació de vehicles de sèrie amb lleugeres modificacions i de cotxes del tipus UTV.

La pluja i el fang van ser els grans protagonistes divendres, el primer dia de competició. Els pilots va haver d'afrontar un duríssim recorregut per un circuit de 22 quilòmetres, al qual havien de donar sis voltes completes en un temps màxim de set hores.

El primer classificat de la categoria Unlimited 4400, la més espectacular i competitiva, va ser Jim Marsden, amb un temps de 5 hores, 22 minuts i 1 segon.

Ahir, en la segona i última jornada de competició de la King of Spain Les Comes, els pilots van haver de repetir el recorregut del dia anterior. La suma dels temps acreditats en ambdúes jornades havia de determinar el vencedor.

Jim Marsden va tornar a exhibir habilitat i destresa i va segellar la victòria en la primera prova de l'europeu, amb un registre acumulat de 10 hores, 23 minuts i 18 segons. El francès Cedric Porcher i el britànic Rob Butler van assolir la segona i la tercera posició.