L'equatorià Carapaz sorprèn els grans favorits i se situa com a líder del Giro

Richard Carapaz és el nou líder del Giro d'Itàlia després d'imposar-se en solitari en la catorzena etapa de la prova, de 131 quilòmetres de recorregut, entre Saint Vincent i Courmayer.

El ciclista equatorià de l'equip Movistar es va exhibir en l'última ascensió de la jornada al port de San Carlo i va anar obrint forat fins a creuar victoriós la línia d'arribada amb 1 minut i 54 segons d'avantatge sobre el grup de la resta de favorits. Entremig, a 1' 32'', va arribar el britànic Simon Yates (Mitchelton), qui va mostrar signes de debilitat en la pujada però es va saber recuperar per obtenir el segon lloc parcial. En canvi, altres favorits, com el colombià Miguel Ángel López, el rus Ilnur Zakarin i l'holandès Bauke Mollema, van pagar l'esforç del divendres.

En principi podia semblar una estratègia per afavorir el seu company Mikel Landa, però Carapaz es va mostrar molt fort i va anar augmentant l'avantatge tant a la pujada com a la baixada, sense que darrere s'entenguessin per organitzar la persecució. Ahir hi va tornar a haver un marcatge sòlid entre dos dels grans favorits per endur-se la ronda, l'eslové Primoz Roglic (Jumbo) i l'italià Vincenzo Nibali (Bahrain), i això permet que altres equips, com el Movistar, en treguin profit.

Carapaz va sumar la seva segona victòria d'etapa en aquesta edició de la ronda italiana i va desbancar del lideratge l'eslovè Jan Polanc, que va cedir més de set minuts i va caure fins a la setena posició. El nou líder, el primer equatorià de la història en assolir-ho en qualsevol de les tres grans voltes, encapçala la classificació general amb només set segons d'avantatge sobre Roglic, mentre que Nibali completa el podi provisional a 1' 47'' del líder.