El Manresa FS tanca el curs amb una golejada contra la Unión al Pujolet

El Manresa FS va tancar la temporada amb una golejada davant la Unión Santa Coloma. Els dos equips ja havien fet els deures abans d'aterrar a la darrera estació d'aquesta lliga i ja no hi havia res en joc més enllà de disputar l'última jornada del campionat. Els manresans, que venien de caure eliminats dels quarts de Copa Catalunya a Salou dijous passat, ja tenien el segon lloc assegurat, que dona accés a disputar la Copa del Rei, i els de Santa Coloma tenien la permanència a la butxaca.

Partit gairebé de tràmit per als dos equips, però amb quatre gols al marcador en tan sols un sol minut de joc. Fet inèdit que no seria més que un avanç del marcador final. Aquest inici frenètic tindria deu minuts de tranquil·litat al marcador. Al segon tram tornarien a arribar més gols. Així, la primera part va finalitzar amb un ajustat i intens 5-4. Per cert, els quatre juvenils convocats –Iker, Ivan, Gerard i Guillem– ja havien disposat de minuts en el primer període.

A la represa, el caos i el descontrol es van apoderar del matx i de tot el que quedaria de segona part. Els homes de Cachinero van ampliar l'avantatge amb set gols consecutius, fins assolir el 12-4. Per moments, el nivell d'intensitat del partit era seriosament preocupant. Dos gols visitants justificarien l'acte de presència dels colomencs. Al final, 15-6 en un autèntic passacarrer. Com a preludi del matx, els jugadors d'ambdós equips van fer el passadís per rebre els tres equips campions de la base manresana: els infantils B i C i el cadet B.