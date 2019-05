Serge ibaka i Marc Gasol es classifiquen per a la final de la NBA

Serge Ibaka, exjugador del Bàsquet Manresa, i el català Marc Gasol jugaran, a partir de dissabte, la gran final de la NBA després de batre els Milwaukee Bucks en el sisè partit de la final de la final de la Conferència Est (2/4) formant part dels Toronto Raptors. El resultat de la sèrie ha estat favorable als Raptors, que no tenien a favor el factor pista i que, en el quart partit a Toronto, s'han imposat per 100-94 amb un darrer quart favorable de 29-18 que ha decantat el partit.

Per part dels Bucks, la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo ha anotat 21 punts mentre que Kawhi Leonard n'ha fet 27 punts pels guanyadors. Ibaka i Gasol han jugat, cadascun, 26 minuts. El pivot congolès-espanyol ha anotat 9 punts i ha atrapat 3 rebots i Gasol ha contribuït amb 6 punts i també 3 rebots. La final de la NBA començarà la matinada de divendres a dissabte, hora catalana, a la pista dels Golden State Warriors que rebran tmabé el segon partit. Els dos següents seran a Toronto. Si cal un cinquè es tornaria a Califòrnia, el sisè seria a casa dels Raptors i el setè a la pista dels Warriors que són els actuals campions, han jugat les quatre darreres finals i s'han adjudicat tres títols sota el lideratge de Stephen Curry.

Serge Ibaka (29 anys, 2,07 metres) va jugar al Bàsquet Manresa en la temporada 2008-09 a la llliga ACB amb un total de 31 partits amb unes mitjanes de 7 punts, 4,5 rebots i 1,3 taps. Posteriorment, en la campanya 2011-12, la del look out a la NBA, va disputar 6 partits amb el Reial Madrid. A la lliga americana ha jugat dels 2009 al 2016 als Oklahoma City Thunder i fins el febrer del 2017 amb els Orlando Magic quan va fitxar pels Toronto Raptors. El 2012 va ser subcampió de la NBA amb Oklahoma en perdre la final davant els Miami Heat liderats per LeBron James (4-1).

Pel que fa a Marc Gasol (34 anys, 2,16 metres) jugarà la seva primera final a la NBA. Del 2008 al 2019 va jugar als Memphis Grizzlies i enguany ha fitxat per Toronto Raptors, just a temps per arribar a la gran final. Tant Gasol com Ibaka són internacionals amb la selecció espanyola.