La bona acollida de la incursió a Castelló de la Rider 1000 incita a explorar noves rutes

L'edició d'enguany de la Rider 1000 es va tancar ahir, diumenge, a les 6.10 hores, amb la satisfacció dels membres de l'entitat organitzadora, Moto Club Manresa, per dos factors: la manca d'incidències ressenyables entre els més de 2.600 conductors i acompanyants que van completar l'esdeveniment, si n'exceptuem alguna caiguda o relliscada, així com per la bona acollida de la proposta de recórrer insòlites carreteres comarcals castellonenques.

La constatació que explorar noves rutes motociclistes, en properes edicions de la Rider 1000, té el vistiplau dels participants, referma el propòsit dels organitzadors d'incidir en aquesta línia, que permet dotar de nous al·licients l'esdeveniment.

Tal com és habitual, l'arribada dels motociclistes que van fer el traçat més llarg, el de 1.000 quilòmetres, va ser molt esglaonada. Els més ràpids van retornar a Manresa coincidint amb la tornada a la capital del Bages de les 533 motocicletes que van estrenar l'itinerari de 700 quilòmetres, és a dir, dissabte entre quarts de deu i quarts de dotze de la nit.

Lògicament, però, la majoria dels 759 inscrits a la ruta de 1.000 quilòmetres van recollir el pin numerat, la fotografia personalitzada i l'acreditació que els permetrà figurar al Hall of Fame de la setena edició de la Rider 1000, durant les següents quatre hores. Els participants que van arribar quan l'organització ja havia donat per finalitzat l'esdeveniment no van rebre les distincions esmentades.

Enguany, un total de 2.656 motocicletes han pres part a la Rider 1000. El número de participants ultrapassa aquesta xifra, ja que molts dels conductors duen un acompanyant. Moto Club Manresa va reiterar ahir a Regió7 la impossibilitat d'ampliar el número d'inscripcions en el futur «per garantir la qualitat dels serveis que s'ofereixen».



Reeixida estrena de la Rider 700

La creació d'un itinerari de 700 quilòmetres va ser tot un èxit. Un total de 533 participants van optar per aquesta ruta, una xifra que fa preveure la consolidació d'aquest quart traçat, que s'afegeix als de 1.000, 500 i 300 quilòmetres.

Moto Club Manresa també va revelar ahir que el número exacte de punts màster, és a dir, d'aquells punts de pas d'ubicació geogràfica ultrasecreta que permeten als conductors que segueixen els itineraris recomanats per l'organització obtenir facilitats per inscriure's a la següent edició de la Rider 1000, havia estat de vuit.

La presència de motociclistes del Regne Unit va ser un altre dels fets remarcables d'aquesta setena edició de l'esdeveniment. El grup d'aficionats britànics es va afegir a l'habitual presència de participants d'arreu de l'Estat, així com de França, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Suïssa i Àustria.

Per últim, Moto Club Manresa va expressar la seva complaença per la massiva presència de manresans entre els 200 voluntaris necessaris per donar servei al punt de sortida i arribada, així com als punts de pas i als punts màster. La junta presidida per Ramon Cirera vol accentuar la manresanització de l'organització, alhora que agraiex la col·laboració de Moto Club Flix, Moto Club Tortosa i Moto Club Terres de l'Ebre.