El Calaf guanya amb solvència l'Avià i completa una temporada perfecta

El Calaf va superar l'Avià i va segellar una temporada de rècord, en la qual no ha perdut cap partit i ha sumat més de 90 punts. Els primers minuts del matx van ser dominats per un Calaf que, tot i que no es jugava res pel que fa a la classificació, no volia deixar escapar l'oportunitat d'acabar la temporada invicte. Els anoiencs van aprofitar aquesta superioritat per avançar-se de seguida amb un gol d'Isidre Marsiñach, que va aprofitar una gran centrada des de la banda. Amb el pas dels minuts, l'Avià va anar neutralitzant el domini inicial dels locals, però no va aconseguir fabricar jugades clares de perill sobre la porteria calafina abans de la mitja part.

En l'inici del segon temps, l'Avià va saltar al camp amb ganes de complicar el partit al Calaf, però ràpidament va veure com se li esfumava la il·lusió amb el segon gol, obra de Darío Jiménez, en una jugada molt semblant a la de la primera diana. I el tercer, de penal, d'Alfred Martínez. A partir d'aquí, cal destacar Fran Arévalo al mig del camp. A partir d'aquest moment, els berguedans van afluixar força el ritme de joc, i el Calaf no va tenir gaire problemes per conservar l'avantatge. Fins i tot, a un quart d'hora per al final, va aconseguir el 3 a 0, a càrrec del màxim golejador de la lliga, Alfred Martínez, de penal.

Ara, els anoiencs disputaran la Copa Catalunya contra la resta de campions de Segona, Tercera i Quarta catalanes, en un format d'eliminatòries a partit únic al camp de l'equip inferior, del qual en sortirà un sol guanyador.