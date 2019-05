El gol-average deixa el Berga sense la promoció d'ascens

El Berga no jugarà la promoció d'ascens a Primera Catalana per culpa del gol-average davant del Caldes de Montbui. El conjunt berguedà, que va fer la seva feina al camp de la Sabadellenca, no va poder assaltar la segona posició, ja que els seus rivals no van fallar (tampoc el Parets en la lluita per la primera plaça).

Els jugadors berguedans van començar amb nervis durant els primers compassos del partit i pendents dels resultats dels altres enfrontaments. La Sabadellenca, que va sortir amb molt de ritme i amb moltes ganes, va aconseguir posar-se al davant en el marcador al minut 13, amb un autèntic golàs de córner olímpic. Aquest gol va fer espavilar els jugadors entrenats per Joan Prat i, tan sols sis minuts més tard, van aconseguir empatar amb un molt bon gol de Gerard Martínez per l'escaire. El lateral esquerrà va aprofitar un rebuig a la frontal de l'àrea per enviar una gardela que es va introduir a la porteria rival.

Abans d'arribar al descans, una gran jugada combinada entre Noguera i Joanet va acabar amb una centrada per a Sua que va acabar colant-se a la porteria amb un autogol del defensa local Guerrero. A la represa, els jugadors berguedans van saber controlar en tot moment el partit, esperant novetats en els altres partits per intentar tenir opcions de promoció. Els locals es van bolcar a l'atac en els darrers minuts del partit i els blanc-i-vermells van gaudir d'ocasions per sentenciar, però sense sort.