La Grada d'Animació celebra que hi haurà un altre dia de partit

Els jugadors del Baxi van pujar a la zona on hi havia els seus aficionats per celebrar amb ells la classificació

Els jugadors del Baxi van pujar a la zona on hi havia els seus aficionats per celebrar amb ells la classificació joaquim alberch/acb photo

Es confonien visualment amb els aficionats locals, pel vermell de les seves indumentàries, però no per la seva animació. La Grada d'Animació del Baxi Manresa va desembarcar al pavelló Príncipe Felipe de la capital aragonesa en un èxode que, com va passar a Vitòria fa tres anys, quan l'equip lluitava per evitar el descens, va ser positiu. Hi va haver recompensa. Com diu una de les cançons que no es cansen de cantar durant els partits al Congost, i també ahir, a més de 300 quilòmetres, hi haurà un altre dia de partit al pavelló manresà. Se l'han guanyat. I ahir els jugadors els ho van reconèixer anant-los a saludar quan els seguidors locals ja festejaven la classificació a fora del recinte i quedava poca gent a la graderia.

Perquè en la matinal de carrusel d'ahir, durant alguna estona van aconseguir fer-se sentir per damunt dels més de 9.500 seguidors restants que omplien el coliseu del Tecnyconta. Quan el Baxi anotava, o quan els locals erraven, creixia el volum del brunzit manresà, amb els càntics que van posar de moda la selecció islandesa en la darrera Eurocopa, amb ànims a Zuba [Zubcic], Iffe [Lundberg] o Alvarito [Muñoz], o amb el típic crit de «lo vas a fallar» quan els jugadors locals s'enfrontaven a la línia de tirs lliures.



Exercint d'anunciadors

Els aficionats manresans gairebé només van callar una estona. Va ser quan els tres triples seguits del Saragossa van decantar de manera definitiva la balança de la banda local. L'erupció dels seguidors aragonesos, superats no en nombre, però sí en influència, fins aleshores, va semblar que els apagava la veu. Va ser llavors quan es va sentir el crit: «Fuenlabrada, Fuenlabrada!». Era l'ànim als madrilenys, els quals, impulsats per Popovic, van donar al Baxi l'empenta necessària per ser vuitè.

A partir d'aquí, alegria al final del partit i espera d'uns deu minuts fins que els jugadors tornessin del vestidor. Els van fer pujar a la seva zona, encapçalats per Joan Peñarroya, i els van abraçar. El capità, Álvaro Muñoz, va fer els honors cantant «Un dia de partit», la bola extra d'una lliga per recordar.