L'Atalanta i l'Inter obtenen el bitllet per jugar la Champions

L'Atalanta i l'Inter de Milà van aconseguir els dos bitllets que la lliga italiana encara no havia repartit per disputar la propera edició de la Lliga de Campions. El conjunt de Bèrgam finalitza el campionat en una històrica tercera posició, darrere de la Juventus i del Nàpols, després de superar el Sassuolo per 3-1. Això que va haver de remuntar un gol de Berardi per als visitants. Duvan Zapata va empatar, Berardi va ser expulsat i el Papu Gómez i Pasalic van reblar el resultat. L'Inter, per la seva banda, va derrotar per 2-1 l'Empoli, a qui va enviar a la Serie B, i va acabar quart. El selvatà Keita Baldé va avançar el conjunt de Spalletti i, tot i l'empat de Traoré, va ser Nainggolan qui va donar la victòria als interistes. Queda fora de la màxima competició europea el Milan, que va guanyar per 2-3 al camp de l'SPAL Ferrara, amb un gol final de Kessie, i jugarà la Lliga Europa juntament amb la Lazio. La Roma disputarà la prèvia en vèncer el Parma per 2-1.