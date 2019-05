Laura Peña completarà la posició de base de cara la temporada 2019-2020 al Cadí La Seu de Lliga Femenina. Després de més de deu anys defensant els colors de l'Snatts Femení Sant Adrià, la jove jugadora catalana (nascuda el 1998 a Vilassar) canviarà el mar per la muntanya. Després d'assolir l'ascens a la Liga Dia, la temporada 2016/2017, va debutar en la màxima categoria assolint la classificació per la Copa de la Reina amb el seu equip. Superant el primer any d'adaptació a la lliga, Peña va fer un pas endavant la temporada passada, exercint com una de les líders de l'equip adrianenc i fent mostra de les seves virtuts a pista amb 6,3 punts, 2,3 assistències, 2,3 rebots en uns 23 minuts de mitjana com els seus registres.

A tot plegat, se li ha de sumar totes les convocatòries amb la selecció catalana i, especialment, amb l'espanyola en els darrers anys. Tot i la seva joventut, en el seu palmarès hi ha un vuitè lloc en el mundial d'Udine, a Itàlia, amb la selecció sub 19 i una medalla d'or amb la selecció sub 20 a l'europeu d'Hongria. L'entrenador del Cadí, Bernat Canut, opina sobre Laura Peña que "és una jugadora que no ha parat de créixer des de que la conec. Ara ja amb dos anys d'experiència a Lliga Femenina i assumint molta responsabilitat en el joc aquesta darrera temporada. Joventut, talent i velocitat pera l'equip". Per la seva banda, Laura Peña manifesta la seva alegria "per formar part del Cadí La Seu la temporada vinent. Tinc moltes ganes d'afrontar els nous reptes i gaudir amb els partits al Palau d'Esports", La base ha fitxat per dues temporades.