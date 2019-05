L'Igualada inicia la lluita per la salvació superant el TGN, a casa

L'Yvette Pons Igualada va obrir la fase de permanència a Copa Catalunya femenina amb una victòria davant el TGN Bàsquet, a les Comes (68-59). Després d'un primer quart bastant igualat, les anoienques van obrir forat en el segon i van arribar al descans amb deu punts de marge (37-27). El tercer període va ser anivellat, i això va servir a les locals per mantenir la renda. En els deu darrers minuts, el TGN es va posar a quatre, però no va remuntar.