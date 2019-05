L'infantil manresà perd la tercera plaça a la pròrroga

L'equip infantil del Catalana Occident Manresa va caure derrotat després d'una pròrroga davant el Sant Josep de Badalona (75-77), en el partit pel tercer i quart lloc del campionat de Catalunya de la categoria, que es va celebrar a Palau-solità i Plegamans. D'aquesta manera, els bagencs no disputaran el campionat d'Espanya, que es farà a Galícia del 9 al 15 de juny.

En la primera part hi va haver molta igualtat entre les dues formacions. Hi va haver força alternances en el marcador, i cap dels dos equips va poder obrir forat. A la mitja part de l'enfrontament els badalonins anaven al davant, però per pocs punts de diferència.

En el tercer període el Sant Josep va fer una millor sortida i va obtenir una renda de deu punts. En els deu darrers minuts, els jugadors dirigits per Sergi Huerta van dur a terme una defensa pressionant que els va permetre forçar la pròrroga quan faltaven sis segons per al final, ja que el rival va errar el darrer tir.

Ja en el temps extra, els bagencs van aprofitar la bona dinàmica per obrir un petit forat, però els badalonins van tornar a igualar gràcies a dos rebots ofensius. En el darrer minut, el Sant Josep va anotar, i en l'atac següent els manresans no ho van aconseguir. Tot seguit van cometre falta, i el rival va anotar un tir lliure. Amb dos punts menys, el Catalana Occident no va encertar el darrer intent, a la desesperada des del centre del camp.

A la gran final, el Joventut, que a semifinals va tombar clarament el Manresa (81-46), es va proclamar campió en superar per un mínim 64-61 el Barça Lassa.