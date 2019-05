El Manresa és virtualment de Tercera Divisió

El virtual ascens del Manresa a Tercera Divisió està en stand bye. Això fins que es pronunciï alguna de les federacions, o bé la catalana o bé l'espanyola, sobre el cas del Peralada i el Girona C.

Ahir, els manresans es van guanyar el dret de jugar la promoció per pujar de categoria. Van guanyar al camp del Lleida B per 1 a 2 en el darrer partit de la temporada regular. Aquest resultat, però, no va servir per aconseguir el títol de lliga a causa de la victòria de l'Andorra sobre el Viladecans per un clar i rotund 3 a 0.

A la promoció, el Manresa, si no hi ha una contraordre, poc probable, jugarà davant el Girona C, un equip que no pot ascendir a Tercera Divisió a causa del descens del Peralada (també filial del Girona) des de la Segona B. Segons la versió que corre per terres gironines, permetran disputar l'eliminatòria al Girona B per si d'alguna forma, que sembla ara mateix molt remota, el Peralada poc retenir la plaça a Segona B.

Per tant, el Manresa jugarà a partir del proper cap de setmana la promoció sabent que té moltes possibilitats d'assolir la Tercera Divisió sigui quin sigui el resultat del doble enfrontament amb un conjunt gironí molt potent.

A Lleida –a Gardeny més concretament–, el Manresa va jugar un partit pràctic davant un rival ja descendit, que, malgrat aquesta circumstància, no va posar les coses gens fàcils amb una formació molt jove i de qualitat. El conjunt blanc-i-vermell va sortir molt endollat i al minut 14 ja manava 0-1 gràcies a un gol de Noah. El joc era molt disputat malgrat la forta calor, i al minut 36, el central Florent va haver de deixar elcamp per una lesió al turmell. Abans del descans, els locals van empatar amb la transformació d'un clar penal comès per Marc Cuello (min 41).

A la represa, l'oportunisme de Noah va tornar a aflorar al minut 51 i va aconseguir l'1 a 2. Els d'Andreu Peralta van disposar d'altres ocasions clares de gol, com una rematada al pal de Joan Castanyer i una fuetada de Manel Sala en un llançament de falta directa que el porter local va respondre amb una gran intervenció, i va desviar la pilota a córner.