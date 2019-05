Fa onze anys del darrer matx a la categoria superior

? El Manresa va jugar el darrer partit a Tercera Divisió el diumenge 18 de maig del 2018 al camp del Castell-defels (1-0) amb un equip forma desmanegat per la marxa de diversos jugadors per impagaments. Josep Antoni Montes era l'entrenador d'una formació que es va classificar en penúltima posició acompanyant l'Igualada i el Masnou en el descens. Aquella temporada, el club manresà havia fet una aposta molt ambiciosa però, per motius diversos, no va poder dur a bon port.