La Pirinaica s'imposa al Puig-reig en el tram final

La Pirinaica va derrotar a domicili el Puig-reig en un partit equilibrat que els visitants van sentenciar gràcies al seu principal talent en atac. La igualtat va ser la tònica en els primers compassos del matx, tot i que els locals van dominar lleugerament la pilota, mentre que la Piri va inquietar els berguedans amb arribades perilloses a l'àrea que no va saber culminar satisfactòriament. No obstant, l'ocasió més clara dels primer temps va ser del Puig-reig, en la qual el porter de la Piri va firmar una excepcional i decisiva intervenció per a l'esdevenir del partit.

A la represa, després d'uns primers 25 minuts bastant equilibrats, la Piri va fer valer la qualitat de la seva línia atacant per endur-se els tres punts. El primer pas cap a la victòria el va fer al minut 70 per mitjà de Carmona, que va aprofitar una mala sortida del porter local en una falta llunyana. Ja als instants finals, van arribar els gols de la sentència, a càrrec novament de Carmona i de Sanghare, des del punt dels onze metres. Amb el triomf, la Pirinaica certifica la quarta posició, mentre que el Puig-reig, que només ha sumat quatre punts dels últims 24 possibles, s'haurà de conformar amb l'onzè lloc de la taula.