Popovic es retira per la porta gran a Fuenlabrada

Amb 17 segons per acabar una pròrroga a cara o creu i amb 84-82 al marcador, Marko Popovic es va aixecar des de molt lluny, des de vuit metres, per clavar un triple decisiu i històric per una colla de motius. Era el seu darrer bàsquet en joc en el seu últim partit com a professional. Decidia el partit i deixava l'Iberostar Tenerife fora del play-off i, de retruc, posava el Baxi entre els vuit primers. I és que gràcies a l'average particular amb els canaris –el Manresa va perdre de dos punts a La Laguna i vencia de 4 al Congost–, els de Peñarroya s'han classificat per a les sèries del títol, 21 anys després. Tot això va ajudar a provocar l'escorta, que està a punt de fer 37 anys.

L'Iberostar va tenir un molt bon inici, amb un parcial de 0-10 que va posar els canaris davant amb un 5-15 amb triples de Brussino i San Miguel. El temps mort que va demanar Jota Cuspinera no va ser gaire eficaç pel que es va veure a la pista amb l'Iberostar dominant per 10-20. Era el guió ideal per al tècnic visitant, Txus Vidorrera. Va ser així fins a l'aparició a la pista de Marko Popovic, qui va aixecar els companys i el públic per retallar a un 23-24 (min 12). L'equip de casa va continuar encertant, ara amb els triples de Clark i del manresà Marc Garcia. Es va arribar amb un 36-36 a la mitja part.



Beirán força el temps afegit

A la represa, l'Iberostar sabia que havia de guanyar per assegurar la plaça al play-off, però davant tenia un Fuenlabrada molt encertat que no li ho posava gens fàcil, i al final del tercer quart els canaris cedien de sis punts (59-53).

Els de Vidorreta van ressorgir, agafats a la inspiració d'Abromaitis i a un cop de palmell d'Iverson, la cistella que empatava el partit a 66 punts (minut 36). Marc Garcia va ser important amb un nou triple i Eyenga s'hi afegia per col·locar un 71-66. Amb el Fernando Martín convertit en una caldera, Bassas i Brussino van igualar el partit dos cops i l'Iberostar va tenir una última possesssió amb un 75-73 en contra. Va cercar el triple per a la victòria, però la cistella va ser finalment una safata de Javi Beirán (75-75) al límit del temps.

L'Iberostar va veure la pròrroga com una gran oportunitat i es va avançar amb un 75-80 gràcies a un 2+1 de Beirán i una cistella de Bassas. El Montakit responia amb un triple de Rupnik i dues safates del mexicà Cruz i una esmaixada que va fer Eyenga per posar el 84-82 a manca de 49 segons. Brussino va errar un triple però no perdonava Popovic (87-82), que va afegir, de tir lliure, un punt més.