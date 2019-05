El Sala 5 Martorell es proclama campió de Tercera Nacional a Santpedor

arxiu particular

La pinya del Sala 5 Martorell després d'aconseguir l'ascens a Segona B arxiu particular

El Sala 5 Martorell es va proclamar campió de la Tercera Divisió Nacional de futbol sala del grup 2. Amb el triomf d'ahir a la pista del Santpedor (1-5), el conjunt del Baix Llobregat va segellar una excel·lent temporada, i va complir d'aquesta manera l'objectiu que s'havien proposat, que era el d'ascendir de categoria.

El nou campió de Tercera Nacional li va costar dominar el ritme de joc durant els primers minuts de partit, davant d'un Santpedor que no s'hi jugava res, ja que tenia la permanència assegurada, però que li va plantar cara per tal d'acabar l'any amb una victòria davant dels seus aficionats. Arribats al minut 8 de partit, Abraoui va encetar el marcador i a partir de llavors el matx va anar més rodat per a uns visitants que van aconseguir foradar dos cops més la xarxa local abans del descans (0-3).

A la represa, el Martorell no va variar l'intens ritme de joc i va seguir creant ocasions per tal d'augmentar l'avantatge i assegurar l'ascens. Arribaria en el minut 27, amb un nou gol d'Abraoui que deixava enrere a un Santpedor que va reaccionar anotant, pocs segons després, l'1-4. Amb porter jugador els bagencs van intentar un nou gol que els posés dins el partit, però sense encert. El Sala 5 Martorell va sentenciar l'enfrontament amb l'1-5 final.