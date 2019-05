La Salle comença amb una victòria contundent la fase de permanència

La Salle Manresa S. Gol va iniciar amb molta contundència la promoció de permanència a Primera Catalana, ja que va guanyar de forma contundent el Lluïsos de Gràcia B en el primer partit de l'eliminatòria (67-36).

Els jugadors dirigits per Sergi Muñoz van fer una gran sortida i, gràcies a la seva defensa zonal i l'encert ofensiu, van obtenir tretze punts de marge al final del primer quart (18-5). Al segon període, la balança es va equilibrar. Els barcelonins es feien forts sota cistella i els bagencs vivien dels tirs lliures i d'algun contraatac, fruit de les nombroses recuperacions que es van veure durant tot el partit. Això va fer que, de mica en mica, els manresans anessin mantenint les distàncies entre els nou i els quinze punts. Per la seva banda, els visitants recorrien a la seva millor versió defensiva per bloquejar els atacs lasal·lians i, a més, seguien dominant la pintura. Això els va permetre clavar un parcial de 0-8 i eixugar parcialment la distància (29-20 a la mitja part).

En la segona meitat, tots dos equips van protagonitzar una sortida molt elèctrica, però La Salle estava més encertada de cara a cistella. Gràcies a això van obtenir una diferència de vint punts al final del tercer quart (51-31). Els deu darrers minuts van ser un passeig triomfant dels locals davant uns Lluïsos que van abaixar els braços i que no van trobar solucions a pista. El joc ofensiu local era vistós i força ràpid, i movia la pilota a pler. Diumenge vinent a les 16 hores, els bagencs tindran la primera opció de salvar-se.