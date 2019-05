El Santpedor venç novament l'Ateneu Igualadí i ja és de Tercera Catalana

El Santpedor venia d'un resultat còmode amb l'1-3 a fora. Lluny de relaxar-se, van anar a totes des del primer minut. El primer gol va ser d'Eloy Martín al min 12. Era la primera ocasió i no va fallar. L'Ateneu va estar poc viu en el gol, ja que, després d'una bona conducció de Martín, van deixar que rematés a plaer. Era l'enèsima pedra en el camí dels visitants. La pilota era propietat del Santpedor, que, amb el caliu dels seus, anava cuinant a foc lent el segon gol. La diana la va firmar Andy Crespo a les acaballes de la primera part (min 44). El que havia sigut l'home del partit a l'anada va veure com la bona ratxa de cara al gol seguia (tres en els dos partits de l'eliminatòria). A l'inici de la segona part es va veure un Ateneu sense por i amb anhel de revertir la situació. Tanmateix, al 57 va arribar el 3-0, de Xavier Arnaus –ja va marcar a l'anada. Tot i això, els visitants no van abaixar els braços; Cid va aconseguir el 3-1 però faltava menys de 30 minuts per al final. La falta de forces va matar l'Ateneu amb tres gols encaixats al contraatac. Un d'ells. el 4-1, de penal, fruit de la impotència de veure's superat físicament. Pallarés va fer el gol de l'honor amb el definitiu 4-2. Massa concessions d'un equip que presumia d'encaixar pocs gols a lliga i que va fer el contrari contra un Santpedor eufòric i amb la moral pels núvols en els darrers partits.