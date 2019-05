Toni Bou enceta el mundial amb una victòria folgada en la prova de Pietramurata

El pilot pierenc Toni Bou, del Repsol Honda, va aconseguir ahir el triomf a la prova inaugural del campionat mundial de trial que es va celebrar a Metzeler Offroad Park de la ciutat de Pietramurata, a Itàlia. Va ser una victòria força folgada per a Bou, que cerca el seu tretzè títol consecutiu. Els punts de penalització de Bou van ser 33, per 61 de Jeroni Fajardo (Gas Gas), que va ser segon classificat.

El podi va ser completat per Adam Raga, amb TRRS, amb un total de 66 punts. Toni Bou va dir del seu triomf, que li permet ser el primer líder del mundial, que «em sento molt content de com ha estat el meu pilotatge. És veritat que a la primera volta he comès un parell d'errades greus, però en la segona he realitzat un pilotatge molt bo, molt segur, amb només 4 punts. La cursa era complicada, amb un terreny que patinava. Vull donar les gràcies al meu equip, tot l'hivern hem treballat moltíssim».