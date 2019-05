Xavier Duarri: «El nostre objectiu era la promoció»

? Xavier Duarri, tècnic auxiliar del Calaf, es va mostrar molt satisfet de l'èxit aconseguit pel seu equip, i es va sincerar respecte de les expectatives del club al principi de temporada: «Somiaven jugar la promoció, però no ens esperàvem acabar invictes. Jo crec que el fet diferencial d'aquest any han estat els quatre jugadors que hem fitxat, i també ha estat molt important el fitxatge de Darío Jiménez a mitja temporada». Respecte a l'objectiu del club la propera temporada a Segona Catalana, Duarri es va mostrar força modest: «Volem fer una plantilla per competir, i no patir, però que ningú es pensi que anirem sobrats. Nosaltres no tenim els recursos d'altres equips, com ara el Gironella. Evidentment, seria molt important mantenir jugadors com Fran, Isidre i Alfred».