Bob Martínez seria el substitut de Valverde a la banqueta del Barça

El seleccionador de Bèlgica, Robert 'Bob' Martínez, ha dit que no es comprometria amb "ningú" sense abans parlar amb la federació belga, segons declaracions del tècnic català publicades aquest dimarts el diari flamenc Het Laatste Nieuws a propòsit del suposat interès del Barça en la seva contractació.

El diari Sport ha avançat aquest dimarts que el Barça ha decidit acomiadar Ernesto Valverde i que Martínez seria l'escollit. El català arribaria a la banqueta blaugrana al costat de Thierry Henry.

"No li dono el sí a ningú sense haver parlat abans amb Bart i Mehdi", ha declarat Martínez en al·lusió a Bart Verhaeghe i Mehdi Bayat, president i vicepresident, respectivament, de la Comissió tècnica de la Unió Reial Belga de Societats de Futbol (URBSFA).

El diari, que es fa ressò de l'aparent interès que la premsa esportiva espanyola atribueix al Barcelona en la contractació de Martínez en substitució d'Ernesto Valverde, no ofereix més testimonis de l'entrenador català i defineix la resposta del tècnic com a "críptica".

Martínez té contracte fins al 2020 com a seleccionador dels "Diables Vermells", equip que va aconseguir una històrica tercera plaça al Mundial de Rússia 2018 i que aspira a aconseguir un gran resultat en l'Eurocopa del 2020.

El tècnic de Balaguer ja havia sonat abans com a possible fitxatge per a un club espanyol, en concret, la tardor passada el seu nom va ocupar gran part de l'actualitat esportiva davant el suposat interès del Reial Madrid per fer-se amb els seus serveis després de la destitució de Julen Lopetegui.

"Les especulacions, els rumors, no els pots controlar. El futbol és sobre el present", va dir llavors Martínez, que no va abandonar la selecció belga mentre que el càrrec d'entrenador del Reial Madrid va ser per a Santiago Solari i, després de la destitució d'aquest, per a Zinedine Zidane.



El Barça assegura que no s'ha pres "cap decisió" sobre Valverde



Fonts del club blaugrana han assegurat aquest dimarts a EFE que no s'ha pres cap decisió sobre el futur d'Ernesto Valverde i que en qualsevol cas no s'anunciarà de manera "imminent".

En les últimes hores han aparegut informacions sobre "la imminent destitució" de Valverde, encara que una font oficial del club insisteix que les decisions sobre la planificació del pròxim curs porten un temps i tot passa per una reflexió al si de la junta directiva.

El futur d'Ernesto Valverde està en entredit després de l'eliminació a la Champions, la segona en dos anys després de portar un avantatge clar en el partit d'anada, i la derrota a la final de la Copa del Rei.

Valverde va arribar al club català al maig del 2017 en substitució de Luis Enrique Martínez, qui havia decidit abandonar el càrrec. Des de la seva arribada, el Barça ha conquerit dues Lligues i una Copa del Rei.