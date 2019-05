Lundberg assumeix el paper de líder amb una mitjana de gairebé 15 punts en els últims partits

Sense menystenir el rendiment que ofereixen jugadors com Cady Lalanne o Zubcic (el croat té una mitjana de 21 punts i 11/23 en triples en els tres darrers partits),en el final de temporada del Baxi hi ha un jugador que està agafant el lideratge, i més després de baixes tant importants com les de Ryan Toolson i Corey Fisher. Es tracta del danès Iffe Lundberg, el qual ha estat escollit per l'ACB per ser la imatge icònica del Baxi al play-off. Els altres jugadors són Llull (Reial Madrid), Heurtel (Barça), Shengelia (Baskonia), Dubljevic (València), Okoye (Tecnyconta) Jaime Fernández (Unicaja) i Laprovittola (Joventut), que ha estat premiat amb el premi MVP de la temporada regular.

En els últims 11 partits de lliga regular, dels quals l'equip bagenc n'ha guanyat 4 i n'ha perdut 7, Iffe Lundberg ha acreditat mitjanes de 14,8 punts i un 15,5 pel que fa a la valoració, amb màximes en aquest darrer apartat de 26 en els duels contra el San Pablo Burgos i el Baskonia. Als últims 5 partits ha superat els 30 minuts damunt de la pista, 37 en el partit decisiu amb el Montakit Fuenlabrada, en el qual va fer 7 assistències. En el matx de Saragossa en van ser 6.