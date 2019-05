Organitzen la Cursa Popular del Barri del Sant Crist d'Igualada

Aquest proper dissabte, a partir de les 19 h, es durà a terme al barri del Sant Crist d'Igualada, coincidint amb les seves festes, la 24a edició de la Green Run Cursa Popular (i la tercera edició de la caminada popular), enguany novament sobre la distància de 5 km amb sortida conjunta.

La prova és oberta a tots els atletes que hi vulguin prendre part, amb les inscripcions obertes fins al 30 de maig al web www.clubatleticigualada.com; també es poden fer presencialment a Marathon Esports (la Torre, 9) fent el corresponent pagament de 5 euros. Igualment es podran efectuar el mateix dia de la cursa al lloc de sortida, des de dues hores abans, si no s'ha arribat al límit dels 300 participants; la caminada no és competitiva.