Passos de Gegant de Solsona canvia de format amb la 'mitja' i la cursa de 10 km

Solsona acull diumenge la cinquena edició de la carrera solidària Passos de Gegant. En aquesta ocasió, la cursa canvia de format i presenta distàncies i recorreguts totalment nous. El traçat llarg serà una mitja marató amb 1.300 m de desnivell positiu que creuarà diferents municipis de la comarca del Solsonès. La germana petita, la cursa de 10 km amb 350 m de desnivell positiu, tampoc deixarà indiferents I finalment es repeteix la prova pels més petits, el Crosskids no competitiu ple d'obstacles i diversió.

Passos de Gegant es concep com una jornada lúdica i esportiva que aspira a consolidar-se com un dels esdeveniments esportius més important del Solsonès, que doni a conèixer la comarca per la seva riquesa paisatgística i cultural. Com a cada edició, Passos de Gegant no oblida el seu vessant solidari. Enguany el Centre Excursionista del Solsonès, entitat organitzadora de la cursa, ha decidit destinar-ne els beneficis al Fons d'Emergència Social per a poder fer front a les necessitats bàsiques de famílies que es troben en una situació de risc i que no poden cobrir les despeses bàsiques.

Enguany, els participants poden inscriure's en qualsevol de les tres modalitats que s'ofereixen: la mitja marató (15 euros), la cursa de 10 km (10 euros), i, la ja consolidada cursa de cros infantil per als més petits (5 euros). Les inscripcions romandran obertes fins al 31 de maig al través del web: www.passosdegegant.cat.

La mitja marató arrencarà a les 8 del matí del portal del Castell de Solsona, travessant pel mateix carrer del Castell, artèria principal del municipi, passant per diferents castells de la comarca, com el Castell de Lladurs i el Castellvell de Solsona, per acabar culminant al punt d'arrancada. La sortida de la prova de 10 km serà a 2/4 de 9 del matí des del mateix indret. Les curses infantils estan programades a 2/4 de 12 del migdia.