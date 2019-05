Ramos hauria demanat al Madrid marxar a la Xina

El defensa central del Madrid Sergio Ramos hauria demanat la carta de llibertat al seu president, Florentino Pérez, per abandonar gratuïtament el club blanc. Segons el programa esportiu de La Sexta Jugones, el capità del conjunt madrileny hauria rebut una oferta irrebutjable per part d'un equip de la Xina. La informació del programa ahir afirmava que Sergio Ramos vol acceptar aquesta oferta i que s'ha reunit amb Florentino Pérez per poder tallar el contracte que té amb l'entitat blanca, que finalitza l'any 2021.

La relació entre Sergio Ramos i la directiva del Reial Madrid s'ha anat deteriorant els darrers mesos. L'eliminació de l'entitat blanca als vuitens de final de la Lliga de Campions davant l'Ajax va obrir un capítol de descontentaments entre el capità i el president. A més, una de les situacions més recriminades a Sergio Ramos va ser la targeta groga que va forçar en l'anada d'aquesta mateixa eliminatòria. El Madrid va gua-nyar aquell partit a Amsterdam (1-2) i tot indicava que el club blanc seria als quarts de final i que, per tant, que obtenir aquesta groga beneficiava els interessos del seu equip, ja que passaria net a les següents eliminatòries del campionat continental. El central sevillà s'ha perdut el darrer tram de la lliga, amb absolutament res en joc, per una lesió. El Madrid ja ha començat la planificació de la plantilla de cara a la propera temporada i el que ha fet és renovar el contracte de dos jugadors que es troben al club, Toni Kroos i Nacho.