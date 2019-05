El vicepresident Luis Villa es perfila com a màxim mandatari del Manresa

Després d'una temporada turbulenta en alguns aspectes concrets però magnífica esportivament parlant, tant pel que fa al primer equip com a la base, el Manresa ja treballa en la planificació de la propera campanya i fins i tot dels propers anys.

Pel que fa a la junta, i davant la més que segura retirada del president José Luis Correa per problemes personals, tot indica que serà el vicepresident actual, Luis Villa, qui agafarà les regnes d'una entitat que per motius diversos s'ha quedat sense directius, després d'uns anys de bona feina. Villa vol iniciar d'aquesta manera un projecte amb saba nova.

En l'apartat esportiu, l'actual entrenador del CCR Alt Berguedà, Xavi Ribera, farà les funcions de secretari tècnic del primer equip en el lloc d'Enric Moreno, tot i que l'entitat intentarà que pugui donar un cop de mà, malgrat que ha pres la decisió de fer un pas al costat després de molts anys en aquesta tasca i també en la d'entrenador. Xavi Ribera ha comentat que «d'entrada, la meva idea és compaginar la secretaria tècnica del Manresa amb fer d'entrenador del CCR Alt Berguedà, on he estat jo qui he dissenyat l'equip per ser competitius a Quarta Catalana. Penso que són dues feines que són, ara mateix, compatibles».

I entre les primeres tasques de Xavi Ribera hi haurà concretar la continuïtat del tècnic Andreu Peralta: «Ha fet una gran tasca aquesta temporada, mantenint l'equip ferm en moments delicats. Això té molt mèrit i també en l'àmbit esportiu. A partir d'aquí també s'ha de parlar amb els jugadors de la plantilla actual i mirar que almenys puguem mantenir el bloc actual, mirar de reforçar l'equip tant com es pugui dins de les nostres possibilitats i pensant que segurament estarem a Tercera Divisió». Pel que fa al tècnic, Andreu Peralta ha confirmat que «hem tingut uns primers canvis d'impressió i sembla que les dues parts estem predisposades a entendre'ns properament».

Respecte a la base, Xavi Baldajos serà el coordinador general i Víctor Casado tindrà un càrrec nou dins de l'estructura del club més adreçat a l'administració. Jordi Porcel, l'animador incansable en els partits del primer equip, portarà els temes de màrqueting i serà, a diferència dels altres, membre de la junta directiva.