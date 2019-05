Avui, jornada de portes obertes a la premsa al Congost

? En vigília del partit amb el Reial Madrid, demà a les 21.30 hores al WiZink Center (en directe per Vamos), avui els jugadors i tècnics del Baxi seran protagonistes d'una jornada de portes obertes al Nou Congost que és adreçada a la premsa. El segon partit de la sèrie es disputarà diumenge, en pista manresana, també a les 21.30 hores. En cas que cap equip hagi posat el 2-0 després d'aquests primers duels, el tercer tornaria a ser a Madrid, dimarts. En la lliga regular, el Baxi ha estat derrotat per l'equip de Laso en els dos partits: per un disputat 78-83 al Congost i de forma molt més engruixida a la capital de l'Estat, per 91-57, el 17 de març, amb l'equip bagenc molt afectat per les baixes i les lesions.