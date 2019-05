Detenen futbolistes i directius per una presumpta compra de partits

La Policia Nacional va detenir ahir durant tot el dia diversos jugadors de la Lliga Santander i la Segona Divisió per participar presumptament en una organització criminal dedicada a la compra de partits de futbol a través de les apostes esportives, segons van informar diverses fonts policials. En l'operació van ser detinguts diversos futbolistes, entre ells Raúl Bravo, exjugador del Reial Madrid; Borja Fernández, jugador del Valladolid; Carlos Aranda, exjugador de diversos equips de Primera Divisió; Íñigo López, jugador del Deportivo de la Corunya; i Samuel Saiz, jugador del Getafe.



El president de l'Osca, implicat

Entre els detinguts no només hi ha futbolistes i exjugadors professionals, també altres càrrecs relacionats amb el món del futbol van ser arrestats per la Policia Nacional. Un d'ells és el president de l'Osca, Agustín Lasaosa, que està sota investigació per suposada compra de partits la temporada passada a Segona Divisió, en l'any de l'ascens, i també va ser arrestat ahir el cap dels serveis mèdics de l'Osca, Juan Carlos Galindo. El partit que hauria desencadenat tota la investigació va ser el de la penúltima jornada del campionat davant el Gimnàstic de Tarragona (0-1). El conjunt aragonès ja estava ascendit matemàticament a Primera Divisió i l'equip tarragoní es jugava la permanència a Segona. L'alt nombre d'apostes provinents d'Àsia i Ucraïna a favor de l'equip català (catorze vegades més gran que l'habitual en aquest tipus de partits) va alertar les cases d'apostes.

A tots els detinguts de l'anomenada Operació Oikos se'ls imputa pertinença a organització criminal, corrupció entre particulars i blanqueig de capitals. La investigació l'ha desenvolupat la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV).