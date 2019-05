L'infantil femení del CT Manresa entra a les semifinals del català de comarques

arxiu particular

El CT Manresa infantil femení avança a la lliga catalana arxiu particular

Les tennistes de l'equip infantil femení del CT Manresa van classificar-se per a les semifinals de la Lliga Catalana AXA, Campionat de Catalunya per equips per Comarques 2018/2019.

Pel resultat de tres victòries a zero, les components de l'equip manresà, Laia Garriga, Ariadna Solís i Marta Guitart, es van imposar al Club Cercle Sabadellès. Ara, les noies del CT Manresa, ja classificades entre les quatre millors del torneig, esperen rival per a la seva semifinal, que s'haurà de jugar a mitjan mes de juny a les pistes del CT Manresa. El contrincant de les manresanes serà el vencedor de l'eliminatòria RCT Barcelona-CT Mollet.