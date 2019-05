Subcampionat de l'igualadí Bernat Jaume al Sekisui Open de Suïssa

L'igualadí Bernat Jaume va mantenir la bona línia de resultats i va classificar-se per a la gran final del Sekisui Open a la localitat helvètica de Kriens. Però Jaume no va poder superar l'indi Mahesh Mangaonkar (9 a 11, 11 a 3, 5 a 11 i 5 a 11). En el primer partit de quadre, va superar el francès Enzo Corigliano per 11-6, 11-7, 11-3. En el de quarts l'anoienc va dominar el gallec Hugo Varela per 11-5, 11-7, 11-8. I en semifinals va superar el campió danès Kristian Frost (93è del món) per 12-10, 11-6, 11-6.