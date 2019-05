El Calaf tanca una temporada de somni

Pel que fa a la base, també ha estat una temporada molt positiva, ja que el club ha disposat d'equips a totes les categories i fins i tot ha desdoblat algunes seccions. «Enguany hem aconseguit el nombre màxim de jugadors, hem pogut doblar diverses categories, feia anys que no passava. En el cas del sènior, ha estat un any excepcional, un treball excel·lent, tant de l'equip tècnic com dels jugadors», explica Miquel Colom, membre de la junta de la UE Calaf. També el juvenil, el cadet i l'infantil han fet un bon paper a la lliga. L'entitat considera més important ensenyar que competir. Però la temporada que ve sí que pensen que es podria fer un salt en l'àmbit competitiu en diverses seccions de la base.

De cara a la propera temporada, el desig del club és jugar al grup 4 de Segona Catalana, el grup bagenc. «A la zona del Bages no se'ns coneix gaire. La gent no sap que som molt a prop de Manresa, hi ha una bona carretera i uns escassos 20 minuts de trajecte. Podem donar sortida a jugadors que vulguin jugar en aquesta categoria. Nosaltres ja tenim 5 jugadors que pugen de Manresa i esperem que continuïn. Hi haurà baixes per diversos motius, ens agradaria mantenir el bloc, però caldran incorporacions», afegeix Colom. El Calaf també vol construir un juvenil potent, per pujar a Primera Divisió i per nodrir el primer equip. També estan valorant de fer un sènior B de cara a la propera temporada i un equip sènior femení amb jugadores joves que podria competir a la lliga de futbol 7 o a la de futbol 11.

Quant a la directiva, la junta de la Unió Esportiva Calaf està formada per 7 membres, i l'any que ve finalitza el mandat i tocarà renovació. «Necessitarem l'ajuda d'empreses per afrontar la nova categoria amb garanties», explica Colom. Aquests dies el club està negociant amb patrocinadors potencials.

Aquest estiu, el club organitzarà l'11è Campus Futbol UE Calaf, es farà des de l'1 al 26 de juliol. Es tracta d'un espai lúdic, pensat per a nens i nenes (de 5 a 15 anys) que vulguin iniciar-se en el món del futbol, o bé, aprendre i perfeccionar aspectes físics, tècnics i tàctics, mitjançant jocs, activitats i situacions de partit. «La gent sempre queda contenta, tenim un acord amb l'Ajuntament que permet que els nens i nenes es puguin banyar a la piscina municipal», comenta Colom. L'objectiu del campus és fomentar l'esport com a mitjà d'aprenentatge i transmissió de valors, com la camaraderia, el respecte i l'esforç. L'any passat hi van participar gairebé un centenar d'esportistes. Entre les activitats programades, hi ha una sortida al parc aquàtic, Illa Fantasia. Les inscripcions es tanquen el proper divendres 7 de juny.

L'última competició de l'actual temporada per al Calaf és la Copa Catalunya Amateur, en la qual s'enfrontarà al Rubí C, aquest cap de setmana. Si guanya l'enfrontament, a partit únic, passaria de ronda.