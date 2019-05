El Chelsea bombardeja l'Arsenal a la represa i el deixa sense Champions

El Chelsea va guanyar la seva segona Lliga Europa, en la primera final continental cent per cent anglesa de la setmana. L'equip de Maurizio Sarri va passar per damunt de l'Arsenal en una segona meitat molt efectiva en atac i va deixar els gunners sense classificació per a la Champions.

I això que l'equip d'Emery va ser millor en una primera part força lenta en què la millor oportunitat va ser un xut des de fora de l'àrea de Xhaka que va llepar el travesser. Cap al final, però, Emerson i Giroud ja van posar a prova Cech, i va ser el davanter francès qui va obrir les hostilitats a l'inici de la segona part en rematar amb el cap, mig ajupit, una centrada del lateral brasiler.

El gol va fer molt mal a l'Arsenal, que encara va avisar mitjançant Torreira. Però onze minuts més tard va encaixar el segon gol, en una acció de Hazard que va rematar Pedro de manera creuada. Només cinc minuts més tard, un penal clar de Maitland-Niles a Giroud va ser transformat per l'estrella belga, el qual, possiblement, va jugar ahir el seu últim partit amb el Chelsea abans de fitxar pel Reial Madrid.

Emery va fer canvis i un dels nous, Iwobi, va reduir la distància amb un gran xut des de fora de l'àrea, però l'esperança només va durar tres minuts, el que van tardar Hazard i Giroud en lligar una gran combinació d'atac acabada pel primer de volea. L'Arsenal no va ni maquillar el resultat, tot i les ocasions finals del jove Willock.