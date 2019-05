El CT Manresa, a semifinals de la Lliga Catalana

El Club Tennis Manresa masculí infantil va avançar a les semifinals de la Lliga Catalana amb pas ferm. L'equip manresà, format pels tennistes Jan Marco, Joel Piedra, Jaume Riera i Biel Cots, va sumar una nova victòria contra el Reial Club Tennis de Barcelona 1899. L'equip infantil va aconseguir derrotar els barcelonins per un ajustat 3 a 2 en el resultat global. Amb aquest triomf, el Club Tennis Manresa obté el bitllet per a les semifinals de la Lliga Catalana i ja té moltes opcions per poder aconseguir el títol de lliga al final de la temporada.